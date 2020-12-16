Степанов о COVID-19: ситуация стабилизировалась, но число госпитализаций пугает

Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)

Ситуация с распространением коронавируса в Украине стабилизировалась, но остается напряженной. В Министерстве здравоохранения обеспокоены количеством госпитализаций.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Только за прошедшие сутки в Украине были госпитализированы 3242 человека.

"Многие смотрят на статистику госпитализированных. Эта статистика пугает. Достаточно высокие цифры по госпитализации. Но при этом, количество выписанных у нас составляет 3473 человека", - сообщил Степанов.

Министр добавил, что сейчас наблюдается определенная стабилизация по уровню заболеваемости COVID-19 в Украине.

"Ситуация остается достаточно напряженной, но нам полностью удалось остановить рост числа больных коронавирусной болезни", - отметил Степанов.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 10 622 новых случая коронавируса. Выздоровели при этом почти на 2 тысячи человек больше, чем заразились.

Ранее РБК-Украина писало, что эксперты указали на неувязки в статистике по коронавирусу в Украине.