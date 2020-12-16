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Степанов про COVID-19: ситуація стабілізувалася, але число госпіталізацій лякає

Київ, Середа 16 грудня 2020 09:56
Степанов про COVID-19: ситуація стабілізувалася, але число госпіталізацій лякає
Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Ситуація з поширенням коронавірусу в Україні стабілізувалася, але залишається напруженою. У Міністерстві охорони здоров'я занепокоєні кількістю госпіталізацій.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Тільки за минулу добу в Україні було госпіталізовано 3242 людини.

"Багато дивляться на статистику госпіталізованих. Ця статистика лякає. Досить високі цифри по госпіталізації. Але при цьому, кількість виписаних у нас становить 3473 людини", - повідомив Степанов.

Міністр додав, що зараз спостерігається певна стабілізація за рівнем захворюваності COVID-19 в Україні.

"Ситуація залишається досить напруженою, але нам вдалося повністю зупинити зростання числа хворих коронавірусної хвороби", - зазначив Степанов.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували 10 622 нових випадки коронавірусу. Одужали при цьому майже на 2 тисячі осіб більше, ніж заразилися.

Раніше РБК-Україна писало, що експерти вказали на недоліки у статистиці коронавірусу в Україні.

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