ua en ru
Чт, 30 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Степаненко офіційно пішов зі "Шахтаря": де продовжить кар'єру легенда

Дортмунд, Четвер 30 січня 2025 02:56
UA EN RU
Степаненко офіційно пішов зі "Шахтаря": де продовжить кар'єру легенда Фото: Останній вихід Степаненка за "Шахтар" у матчі ЛЧ з "Боруссією" (ФК "Шахтар")
Автор: Андрій Костенко

Капітан донецького "Шахтаря" Тарас Степаненко залишає чемпіонів України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Х донецького клубу.

Про відхід півзахисника прес-служба "гірників" повідомила одразу по закінченні матчу 8-го туру Ліги чемпіонів проти німецької "Боруссії" (1:3). Степаненко в цій грі вийшов на заміну на 89-й хвилині. Повідомляється, що це був останній матч легенди в складі "гірників".

У повідомлені прес-служби зазначається, що подробиці відходу розкриють згодом. Проте є інформація, що Степаненко продовжить кар'єру в турецькому "Еюпспорі". Ця команда проводить перший сезон у місцевій Суперлізі і виступає доволі вдало: посідає в таблиці 4-ту сходинку після 21-го туру. Колектив представляє один з районів Стамбулу – Еюп.

Уже 30 січня Степаненко прибуде до Туреччини, де має укласти угоду з новою командою. Свій наступний матч "Еюпспор" зіграє у п'ятницю, 31 січня – вдома проти "Сівасспора".

Хто такий Тарас Степаненко

35-річний уродженець селища міського типу Велика Новосілка Донецької області. Вихованець футбольної школи запорізького "Торпедо". У еліті українського футболу дебютував у складі іншої запорізької команди - "Металурга" - 4 березня 2007 року в матчі проти київського "Динамо". Півзахиснику тоді було 17 років.

Весною 2010 року перейшов у "Шахтар". Відіграв за донецький клуб 439 матчів, у яких відзначився 29 голами та 25 передачами. З "гірниками" виграв 10 титулів чемпіона України, 8 разів перемагав у Кубку та 5 – у Суперкубку.

У складі збірної України провів 87 матчів, забив 4 голи. Брав участь у чемпіонатах Європи 2016, 2020 та 2024 років. У декількох матчах виводив національну команду на поле з капітанською пов'язкою.

Раніше Бущан залишив "Динамо" та перейшов в аравійський "Аль-Шабаб".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Шахтар Футбол
NEWS
ВЛК для "обмежено придатних". В Раді хочуть продовжити терміни аж до літа
ВЛК для "обмежено придатних". В Раді хочуть продовжити терміни аж до літа
DAILY
Юлія Жовтяк, Служба зайнятості: Тим, хто працює руками, готові платити 100 тисяч гривень і більше
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Юлія Жовтяк, Служба зайнятості: Тим, хто працює руками, готові платити 100 тисяч гривень і більше