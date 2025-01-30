Степаненко офіційно пішов зі "Шахтаря": де продовжить кар'єру легенда

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Х донецького клубу .

Про відхід півзахисника прес-служба "гірників" повідомила одразу по закінченні матчу 8-го туру Ліги чемпіонів проти німецької "Боруссії" (1:3). Степаненко в цій грі вийшов на заміну на 89-й хвилині. Повідомляється, що це був останній матч легенди в складі "гірників".

У повідомлені прес-служби зазначається, що подробиці відходу розкриють згодом. Проте є інформація, що Степаненко продовжить кар'єру в турецькому "Еюпспорі". Ця команда проводить перший сезон у місцевій Суперлізі і виступає доволі вдало: посідає в таблиці 4-ту сходинку після 21-го туру. Колектив представляє один з районів Стамбулу – Еюп.

Уже 30 січня Степаненко прибуде до Туреччини, де має укласти угоду з новою командою. Свій наступний матч "Еюпспор" зіграє у п'ятницю, 31 січня – вдома проти "Сівасспора".

Хто такий Тарас Степаненко

35-річний уродженець селища міського типу Велика Новосілка Донецької області. Вихованець футбольної школи запорізького "Торпедо". У еліті українського футболу дебютував у складі іншої запорізької команди - "Металурга" - 4 березня 2007 року в матчі проти київського "Динамо". Півзахиснику тоді було 17 років.

Весною 2010 року перейшов у "Шахтар". Відіграв за донецький клуб 439 матчів, у яких відзначився 29 голами та 25 передачами. З "гірниками" виграв 10 титулів чемпіона України, 8 разів перемагав у Кубку та 5 – у Суперкубку.

У складі збірної України провів 87 матчів, забив 4 голи. Брав участь у чемпіонатах Європи 2016, 2020 та 2024 років. У декількох матчах виводив національну команду на поле з капітанською пов'язкою.