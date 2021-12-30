Вместо "Стены". Кабмин принял новую программу обустройства границы на 36 млрд гривен

Предыдущая программа обустройства границы (проект "Стена") действовала с мая 2015 года и завершается 1 января 2022 года. Вместо нее будет действовать новая программа до 2024 года.

Кабмин утвердил ее 15 декабря, но вступила в силу и опубликована она была лишь 29 декабря. Ориентировочный объем финансирования из госбюджета для ее выполнения 36,3 млрд гривен.

Указано, что в 2022 году планируется обустроить 1676 км границы с Россией и 1084 км - с Беларусью. До 2024 года будет защищена граница с Молдовой и со странами ЕС.

Отмечается, что обустройство рубежей приведет к уменьшению расходов госбюджета от контрабанды на 100-150 млрд гривен в год.

Выполнять программу будет Госпогранслужба, Министерство инфраструктуры и обладминистрации.