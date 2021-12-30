Замість "Стіни". Кабмін прийняв нову програму облаштування кордону на 36 млрд гривень

Попередня програма облаштування кордону (проект "Стіна") діяла з травня 2015 року і завершується 1 січня 2022 року. Замість неї діятиме нова програма до 2024 року.

Кабмін затвердив її 15 грудня, але набрала чинності і опублікована вона була лише 29 грудня. Орієнтовний обсяг фінансування з держбюджету для її виконання 36,3 млрд гривень.

Зазначено, що у 2022 році планується облаштувати 1676 км кордону з Росією і 1084 км - з Білоруссю. До 2024 року буде захищений кордон з Молдовою і з країнами ЄС.

Відзначається, що облаштування рубежів призведе до зменшення витрат держбюджету від контрабанди на 100-150 млрд гривень на рік.

Виконувати програму буде Держприкордонслужба, Міністерство інфраструктури та обладміністрації.