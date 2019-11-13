Под стенами Нацбанка произошла потасовка между полицией и митингующими

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Полиция демонтировала военную палатку, которую установили активисты

Под стенами Национального банка Украины в Киеве произошла потасовка после того, как представители общественной организации отказались демонтировать установленную военную палатку и ее убрали правоохранители. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Отмечается, что утром представители общественной организации начали акцию под стенами Нацбанка. При этом они установили военную палатку, которая препятствовала свободному движению пешеходов и заняла часть дороги.

Для восстановления беспрепятственного прохода и автомобильного проезда правоохранители обратились к организаторам акции с просьбой демонтировать палатку. В ответ участники мероприятия начали словесную перепалку и отказались выполнять требование полицейских. Поэтому правоохранители демонтировали палатку самостоятельно, при этом возникла потасовка.

Впоследствии представители общественной организации обратились в полицию с сообщением о повреждении палатки. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее правовое решение.

Ранее сообщалось, что в связи с запланированными массовыми акциями в центре столицы 13 ноября правоохранители усилили меры безопасности.

Как известно, под стенами Верховной рады собрались протестующие, которые выступают против принятия законопроекта о рынке земли. Они держат в руках плакаты с лозунгами "Нет! продаже земли", "Зе!мля. Не трогай землю". Информация о стычках или иные нарушения на данный момент отсутствует.