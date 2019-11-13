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Під стінами Нацбанку сталася штовханина між поліцією та мітингувальниками

Новини » Надзвичайні події     13.11.2019 - 12:32
Під стінами Нацбанку сталася штовханина між поліцією та мітингувальниками
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Поліція демонтувала військовий намет, який встановили активісти

Під стінами Національного банку України у Києві сталася штовханина після того, як представники громадської організації відмовилися демонтувати встановлений військовий намет і його прибрали правоохоронці. Про це повідолмяє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Зазначається, що зранку представники громадської організації розпочали акцію під стінами Нацбанку. При цьому вони встановили військовий намет, який перешкоджав вільному руху пішоходів і зайняв частину дороги.

Для відновлення безперешкодного проходу та автомобільного проїзду правоохоронці звернулися до організаторів акції із проханням демонтувати намет. У відповідь учасники заходу розпочали словесну перепалку та відмовилися виконувати вимогу поліцейських. Тож правоохоронці демонтували намет самотужки, при цьому виникла штовханина.

Згодом представники громадської організації звернулися до поліції із повідомленням про пошкодження намету. На місце події прибула слідчо-оперативна група.

Наразі проводиться перевірка, за результатами якої буде прийняте відповідне правове рішення.

Раніше повідомлялося, що у зв’язку з запланованими масовими акціями у центрі столиці 13 листопада правоохоронці посилили заходи безпеки.

Як відомо, під стінами Верховної ради зібралися протестуючі, які виступають проти прийняття законопроекту про ринок землі. Вони тримають в руках плакати із гаслами "Ні! продажу землі", "Зе!мля. Не чіпай землю". Інформація про сутички чи інші порушення наразі відсутня.

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