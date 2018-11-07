Под стенами Кабмина митингуют за создание министерства ветеранов

Фото: митинг возле Кабмина (РБК-Украина)

Заявки на участие в митинге подали полтысячи активистов

Несколько сотен активистов собрались в среду, 7 октября, под стенами Кабинета министров Украины. Об этом с места события сообщает корреспондент РБК-Украина.

В частности, на улице Грушевского, 12/2 собрались активисты с требованием создать Министерство по делам ветеранов. По словам митингующих, они хотят получить ответ по поводу обещания о создании министерства и обеспечения им функционирования упрощенной системы "единого окна" в сфере медико-социального обслуживания ветеранов войны.

На акции присутствуют около 60 правоохранителей. По словам полиции коммуникации, согласно заявке, на акции должны были присутствовать около 500 активистов.

Фото: митинг возле Кабмина (РБК-Украина)

Напомним, еще в начале сентября президент Украины Петр Порошенко выражал надежду, что Министерство по делам ветеранов в Украине будет создано в ближайшее время. Также он отмечал, что министерство должно быть сформировано из участников боевых действий.

По состоянию на середину сентября, по словам председателя Верховной рады Андрея Парубия, в аппарате парламента не было зарегистрировано представление правительства на назначение министра по вопросам ветеранов.

Отметим, на сегодняшний день в Украине более 3% населения - это ветераны войны, члены семей погибших и ветераны военной службы - почти 1,4 миллиона человек.