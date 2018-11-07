Під стінами Кабміну мітингують за створення міністерства ветеранів

Фото: мітинг біля Кабміну (РБК-Україна)

Заявки на участь в мітингу подали півтисячі активістів

Кілька сотень активістів зібрались у середу, 7 жовтня, під стінами Кабінету міністрів України. Про це з місця події повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, на вулиці Грушевського, 12/2 зібрались активісти з вимогою створити Міністерство у справах ветеранів. За словами мітингувальників, вони хочуть отримати відповідь з приводу обіцянки про створення міністерства та забезпечення ним функціонування спрощеної системи "єдиного вікна" у сфері медико-соціального обслуговування ветеранів війни.

На акції присутні близько 60 правоохоронців. За словами поліції комунікаціі, за заявкою на акції мали бути присутні близько 500 активістів.

Фото: мітинг біля Кабміну (РБК-Україна)

Нагадаємо, ще на початку вересня президент України Петро Порошенко висловлював сподівання, що Міністерство у справах ветеранів в Україні буде створено найближчим часом. Також він наголошував, що міністерство має бути сформовано з учасників бойових дій.

Станом на середину вересня, за словами голови Верховної ради Андрія Парубія, в апараті парламенту не було зареєстровано подання уряду на призначення міністра з питань ветеранів.

Зазначимо, на сьогоднішній день в Україні понад 3% населення - це ветерани війни, члени сімей загиблих та ветерани військової служби - майже 1,4 мільйона чоловік.