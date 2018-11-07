ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Під стінами Кабміну мітингують за створення міністерства ветеранів

Новини » Надзвичайні події    07.11.2018 - 11:54
Фото: мітинг біля Кабміну (РБК-Україна)
Фото: мітинг біля Кабміну (РБК-Україна)

Заявки на участь в мітингу подали півтисячі активістів

Кілька сотень активістів зібрались у середу, 7 жовтня, під стінами Кабінету міністрів України. Про це з місця події повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, на вулиці Грушевського, 12/2 зібрались активісти з вимогою створити Міністерство у справах ветеранів. За словами мітингувальників, вони хочуть отримати відповідь з приводу обіцянки про створення міністерства та забезпечення ним функціонування спрощеної системи "єдиного вікна" у сфері медико-соціального обслуговування ветеранів війни.

На акції присутні близько 60 правоохоронців. За словами поліції комунікаціі, за заявкою на акції мали бути присутні близько 500 активістів.

 

Фото: мітинг біля Кабміну (РБК-Україна)

Нагадаємо, ще на початку вересня президент України Петро Порошенко висловлював сподівання, що Міністерство у справах ветеранів в Україні буде створено найближчим часом. Також він наголошував, що міністерство  має бути сформовано з учасників бойових дій.

Станом на середину вересня, за словами голови Верховної ради Андрія Парубія, в апараті парламенту не було зареєстровано подання уряду на призначення міністра з питань ветеранів.

Зазначимо, на сьогоднішній день в Україні понад 3% населення - це ветерани війни, члени сімей загиблих та ветерани військової служби - майже 1,4 мільйона чоловік.

 

У Києві посилили охорону порядку через акції власників "євроблях" У Варшаві тисячі поліцейських вийшли на акцію протесту
Новини України акцииМіністерство у справах ветеранівМітинг
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся