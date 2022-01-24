Stellantis инвестирует в компанию Stimcar для усиления инициатив цикличной экономики

Инновационная компания Stimcar, специализирующаяся на восстановлении автомобилей с пробегом, выйдет на новый уровень развития благодаря привлечению капитала концерна Stellantis через его дочернюю дистрибьюторскую компанию Stellantis &You, Sales and Services.
Stellantis &You, Sales and Services получит основную долю в капитале Stimcar, при этом обеспечивая гарантии полной независимости управления и развития компании.
Соглашение подразумевает, что руководство Stimcar сохранят два ее директора-основателя – Жан-Франсуа и Йанн Бразо (Jean-François and Yann Brazeau), также будут сохранены существующие рабочие места для всех наемных сотрудников компании. В свете предстоящего развития и масштабных планов по загрузке заказами, предполагается, что число сотрудников Stimcar увеличится.
Для продолжения своего развития на успешном рынке восстановления подержанных автомобилей как на территории Франции, так и в международном масштабе, Stimcar изъявила желание привлечь международного инвестора, который смог бы посодействовать в реализации амбициозной стратегии развития компании.
Stimcar уже занимается восстановлением автомобилей с пробегом по заказам Stellantis &You, Sales and Services на территории городской агломерации Нант в западной Франции. Качество, стоимость и надежность выполнения работ полностью устраивает заказчика.
Этот положительный опыт сотрудничества, подкрепленный четко организованным производственным процессом компании, основанным на компетентности в области ИТ и инновационном управлении потоками, дал обоим партнерам желание сделать следующий шаг и заключить стратегическое соглашение.
Значительная синергия, возникающая благодаря сотрудничеству Stimcar и Stellantis придает сделке еще большую значимость.
Компания Stellantis &You, Sales and Services ставит целью достичь суммарного объема продаж в 100 тысяч единиц автомобилей с пробегом в год во всех странах присутствия своего бизнеса. Все эти автомобили подлежат проведению стандартизированной и строго прописанной процедуры восстановления. Эти работы позволяют привести автомобиль в соответствие с требованиями для получения знака SPOTICARl и обеспечивают важный потенциал для развития Stimcar, которая сможет применить свой опыт для выведения производственного процесса на лучший возможный уровень.
Поэтапного увеличивая количество автомобилей с пробегом, направляемых для проведения восстановительных работ, Stellantis &You, Sales and Services таким образом будет обеспечивать поток заказов для бизнеса Stimcar, но при этом не будет иметь эксклюзивного статуса. Stimcar и в будущем будет как предлагать свои услуги своим имеющимся клиентам, так и развивать и диверсифицировать свою клиентскую базу.
Соглашение также подразумевает развитие нескольких центров восстановления на территории как Франции, так и остальной Европы.
Изначально Stimcar планирует создать новые центры на территории Франции, в дополнение к уже действующим в Бордо, Нанте и Тулузе. Затем планируется развитие в международных масштабах, что позволит удовлетворить спрос со стороны как имеющихся клиентов, так и многих потенциальных клиентов, уже проявивших интерес к предлагаемым Stimcar решениям.
Начиная с 2023 года новые центры будут открываться в Европе, в частности – в тех странах, на рынках которых присутствует Stellantis.
Старший вице-президент подразделения автомобилей с пробегом Марк Лешантр (Marc Lechantre) прокомментировал соглашение:
"Развитие бизнеса по продажам автомобилей с пробегом – долгосрочный стратегический приоритет для Stellantis и его дочерней компании Stellantis &You, Sales and Service, занимающейся дистрибуцией. Мы пришли к выводу, что Stimcar является лучшим независимым игроком на рынке восстановления автомобилей с пробегом, а именно эти работы являются основным инструментом формирования добавочной стоимости в бизнесе, связанном с торговлей подержанными автомобилями. Я очень доволен заключением этого соглашения. Оно создает условия для достижения нашей стратегической независимости в области восстановления автомобилей с пробегом, при этом позволяя Stimcar самостоятельно реализовывать свою амбициозную программу развития. Сотрудничество по такой модели уже доказало свою успешность".
Основатели и руководители Stimcar Жан-Франсуа и Йанн Бразо заявили:
"Stellantis – один из важнейших и ведущих глобальных производителей, выступающий первопроходцем в бизнесе, связанном с автомобилями с пробегом. Это соглашение – знак серьезного признания для Stimcar, и мы гордимся таким признанием. Теперь Stimcar имеет как средства, так и достаточную степень автономности для ускорения своего развития во Франции и в остальной Европе для удовлетворения спроса со стороны существующих и будущих клиентов".
Информация о Stellantis
Stellantis является одним из ведущих мировых автопроизводителей и поставщиков услуг в сфере мобильности. В своей деятельности компания руководствуется четкой целью – обеспечивать свободу передвижения благодаря уникальным, доступным и надежным решениям.
Помимо богатого наследия и широкого глобального присутствия самыми сильными сторонами компании являются приверженность идеям устойчивого развития, а также богатый опыт и знания высококвалифицированных сотрудников, работающих по всему миру. Компания Stellantis намерена использовать широкое портфолио культовых марок, в ДНК которых основатели-визионеры заложили страсть и соревновательный дух, отзывающиеся в наших сердцах. Компания стремится стать лучшей, а не крупнейшей, работая на благо всех ее акционеров, а также сообществ, в которых она ведет свою деятельность