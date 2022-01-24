Stellantis інвестує у компанію Stimcar для посилення ініціатив циклічної економіки

Інноваційна компанія Stimcar, що спеціалізується на відновленні автомобілів з пробігом, вийде на новий рівень розвитку завдяки залученню капіталу концерну Stellantis через дочірню дистриб'юторську компанію Stellantis &You, Sales and Services.

Stellantis &You, Sales and Services отримає основну частку у капіталі Stimcar, при цьому забезпечуючи гарантії повної незалежності управління та розвитку компанії.

Угода передбачає, що керівництво Stimcar збережуть два її директори-засновники - Жан-Франсуа та Йан Бразо (Jean-François and Yann Brazeau), також будуть збережені існуючі робочі місця для всіх найманих співробітників компанії. У світлі майбутнього розвитку та масштабних планів із завантаження замовленнями передбачається, що кількість співробітників Stimcar збільшиться.

Угода, вигідна для обох сторін

Для продовження свого розвитку на успішному ринку відновлення автомобілів як на території Франції, так і в міжнародному масштабі, Stimcar виявила бажання залучити міжнародного інвестора, який зміг би посприяти в реалізації амбітної стратегії розвитку компанії.

Stimcar вже займається відновленням автомобілів із пробігом на замовлення Stellantis & You, Sales and Services на території міської агломерації Нант у західній Франції. Якість, вартість та надійність виконання робіт повністю влаштовує замовника.

Цей позитивний досвід співпраці, підкріплений чітко організованим виробничим процесом компанії, заснованим на компетентності в галузі ІТ та інноваційному управлінні потоками, дав обом партнерам бажання зробити наступний крок та укласти стратегічну угоду.

Значна синергія, що виникає завдяки співпраці Stimcar та Stellantis, надає угоді ще більшої значущості.

Stellantis & You - важливий внесок у розвиток бізнесу

Компанія Stellantis & You, Sales and Services має на меті досягти сумарного обсягу продажів у 100 тисяч одиниць автомобілів з пробігом на рік у всіх країнах присутності свого бізнесу. Всі ці автомобілі підлягають проведенню стандартизованої та строго прописаної процедури відновлення. Ці роботи дозволяють привести автомобіль у відповідність до вимог для отримання знака SPOTICARl та забезпечують важливий потенціал для розвитку Stimcar, яка зможе застосувати свій досвід для виведення виробничого процесу на кращий можливий рівень.

Поетапно збільшуючи кількість автомобілів з пробігом, що направляються для проведення відновлювальних робіт, Stellantis & You, Sales and Services таким чином забезпечуватиме потік замовлень для бізнесу Stimcar, але при цьому не матиме ексклюзивного статусу. Stimcar і в майбутньому буде як пропонувати свої послуги своїм клієнтам, так і розвивати та диверсифікувати свою клієнтську базу.

Розвиток на території Франції та всієї Європи

Угода також має на увазі розвиток кількох центрів відновлення на території як Франції, так і решти Європи.

Спочатку Stimcar планує створити нові центри на території Франції, на додаток до тих, що вже діють у Бордо, Нанті та Тулузі. Потім планується розвиток у міжнародних масштабах, що дозволить задовольнити попит як наявних клієнтів, так і багатьох потенційних клієнтів, які вже виявили інтерес до запропонованих Stimcar рішень.

Починаючи з 2023 року, нові центри будуть відкриватися в Європі, зокрема – в тих країнах, на ринках яких присутні Stellantis..

Старший віце-президент підрозділу автомобілів з пробігом Марк Лешантр (Marc Lechantre) прокоментував угоду:

"Розвиток бізнесу з продажу автомобілів з пробігом – довгостроковий стратегічний пріоритет для Stellantis та його дочірньої компанії Stellantis & You, Sales and Service, що займається дистрибуцією. Ми дійшли висновку, що Stimcar є найкращим незалежним гравцем на ринку відновлення автомобілів з пробігом, а саме ці роботи є основним інструментом формування додаткової вартості у бізнесі, пов'язаному з торгівлею автомобілями, що були уживані. Я дуже задоволений укладанням цієї угоди. Воно створює умови для досягнення нашої стратегічної незалежності у сфері відновлення автомобілів з пробігом, при цьому дозволяючи Stimcar самостійно реалізовувати свою амбітну програму розвитку. Співпраця за такою моделлю вже довела свою успішність"».

Засновники та керівники Stimcar Жан-Франсуа та Йан Бразо заявили:

"Stellantis – один з найважливіших і провідних глобальних виробників, який виступає першопрохідцем у бізнесі, пов'язаному з автомобілями з пробігом. Ця угода є знаком серйозного визнання для Stimcar, і ми пишаємося таким визнанням. Тепер Stimcar має як засоби, так і достатній рівень автономності для прискорення свого розвитку у Франції та в решті Європи для задоволення попиту з боку існуючих та майбутніх клієнтів".

Інформація в Stellantis

Stellantis є одним з провідних світових автовиробників і постачальників послуг у сфері мобільності. У своїй діяльності Компанія керується чіткою метою-забезпечувати свободу пересування завдяки унікальним, доступним і надійним рішенням.

Крім багатої спадщини і широкої глобальної присутності найсильнішими сторонами компанії є прихильність ідеям сталого розвитку, а також багатий досвід і знання висококваліфікованих співробітників, що працюють по всьому світу. Компанія Stellantis має намір використовувати широке портфоліо культових марок, в ДНК яких засновники-візіонери заклали пристрасть і змагальний дух, що відгукуються в наших серцях. Компанія прагне стати кращою, а не найбільшою, працюючи на благо всіх її акціонерів, а також спільнот, в яких вона веде свою діяльність