Стефанишину назначили главой Комиссии евроатлантической интеграции

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым назначил Ольгу Стефанишину главой Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции. При этом глава государства уволил Вадима Пристайко с должности главы Комиссии.

Соответствующий указ был обнародован на сайте Офиса президента.

"Назначить главой Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины Стефанишину Ольгу Витальевну - Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, уволив от исполнения этих обязанностей В. Пристайко", - говорится в указе №370/2020.

Отметим, что Комиссия является вспомогательным органом при президенте. Среди основных задач Комиссии - содействие согласованному выполнению центральными органами исполнительной власти, другими госорганами, входящими в национальную систему координации евроатлантической интеграции Украины, мероприятий в рамках реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в НАТО, повышение эффективности выполнения приоритетных задач по достижения критериев, необходимых для членства в НАТО.

Напомним, в апреле этого года Зеленский назначил главой комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины Вадима Пристайко.

В октябре прошлого года на эту должность был назначен Дмитрий Кулеба.