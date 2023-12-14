Стефанішина висловилася про реакцію Орбана на рішення ЄС щодо вступу України

Критика прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана сьогоднішнього рішення на саміті ЄС у Брюсселі щодо початку переговорів про вступ України може бути спрямована на внутрішню аудиторію.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгу Стефанішину в ефірі національного телемарафону.

Чиновниця припускає, що "демарш" глави угорського уряду на зустрічі лідерів Євросоюзу, коли він залишив залу під час ухвалення рішення з питання євроінтеграції України, має аналогічне пояснення.

За словами Стефанішиної, українська команда розцінила подібні дії Орбана як те, що угорський прем'єр на саміті ЄС "залишив чат".

Вона зазначила, що надалі "кожен вестиме комунікацію, виходячи зі своїх внутрішніх аудиторій".

При цьому чиновниця наголосила, що основним є факт ухвалення рішення у Брюсселі про старт переговорів щодо членства України в Євросоюзі, про що на сьогоднішньому саміті Київ отримав "зелене світло".

Що передувало

Сьогодні, 14 грудня, на саміті ЄС у Брюсселі Європейська рада підтримала початок переговорів щодо вступу України та Молдови до блоку, а також надала Грузії статус кандидата до Євросоюзу.

При цьому під час ухвалення цього рішення прем'єр Угорщини Віктор Орбан залишив зал на знак своєї незгоди.

Пізніше Орбан опублікував у своєму акаунті Facebook заяву, в якій повторив позицію про те, що Україна нібито не готова розпочати переговори щодо приєднання до блоку. Також він заявив, що Угорщина "не хоче брати участь у цьому поганому рішенні".

Позиція Угорщини щодо вступу України до ЄС

Нагадаємо, раніше Єврокомісія рекомендувала розпочати такі переговори у своїй доповіді, але таке рішення активно критикує Будапешт.

За словами Орбана, що його країна не проти вступу України до ЄС, але питання щодо відкриття переговорів слід перенести на пів року.

Додамо, що перед самітом Стефанішина розповіла про продовження двосторонніх дискусій між Угорщиною та Україною щодо членства останньої у ЄС.

Докладніше про те, що відбувається на саміті ЄС, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.