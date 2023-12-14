Стефанишина высказалась о реакции Орбана на решение ЕС по вступлению Украины

Критика премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сегодняшнего решения на саммите ЕС в Брюсселе относительно начала переговоров о вступлении Украины может быть направлена на внутреннюю аудиторию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину в эфире национального телемарафона.

Чиновник допускает, что "демарш" главы венгерского правительства на встрече лидеров Евросоюза, когда он покинул зал во время принятия решения по вопросу евроинтеграции Украины, имеет аналогичное объяснение.

По словам Стефанишиной, украинская команда расценила подобные действия Орбана как то, что венгерский премьер на саммите ЕС "покинул чат".

Она отметила, что в дальнейшем "каждый будет вести коммуникацию, исходя из своих внутренних аудиторий".

При этом чиновник подчеркнула, что основным является факт самого принятия решения в Брюсселе о старте переговоров относительно членства Украины в Евросоюзе, о чем на сегодняшнем саммите Киев получил "зеленый свет".

Что предшествовало

Сегодня, 14 декабря, на саммите ЕС в Брюсселе Европейский совет поддержал начало переговоров по вступлению Украины и Молдовы в блок, а также предоставил Грузии статус кандидата в Евросоюз.

При этом во время принятия данного решения премьер Венгрии Виктор Орбан покинул зал в знак своего несогласия.

Позже Орбан опубликовал в своем аккаунте Facebook заявление, в котором повторил позицию о том, что Украина якобы не готова начать переговоры в присоединеннию к блоку. Также он заявил, что Венгрия "не хочет участвовать в этом плохом решении".

Позиция Венгрии о вступлении Украины в ЕС

Напомним, ранее Еврокомиссия рекомендовала начать такие переговоры в своем докладе, но такое решение активно критикует Будапешт.

По словам Орбана, его страна не против вступления Украины в ЕС, но вопрос об открытии переговоров следует перенести на полгода.

Добавим, что перед саммитом Стефанишина рассказала о продолжении двусторонних дискуссий между Венгрией и Украиной относительно членства последней в ЕС.

Более подробно о том, что происходит на саммите ЕС, можете узнать в материале РБК-Украина.