Стефанішина про угоду з США щодо "рідкісноземів": очікуємо, що її буде підписано

За її словами, Україна уважно стежить за розвитком подій, які стосуються Сполучених Штатів Америки.

"Ми уважно стежимо за розвитком подій з боку США, але я впевнена, що Європейський союз, хоча і... коливається з багатьох питань, буде досить сильним, щоб допомогти Україні здобути перемогу", - сказала вона.

Стефанішина також підкреслила, що Україна "не перебуває в процесі переговорів про угоду", визнавши при цьому "процеси", ініційовані новою адміністрацією США.

Віцепрем'єр заявила, що Україна "не відкинула" запропоновану США угоду щодо критично важливих корисних копалин, яка все ще обговорюється.

"Ми очікуємо, що її буде підписано", - сказала вона.

Угода про партнерство України та США

Нагадаємо, нещодавно у США представили Україні проект угоди щодо природних ресурсів. Зазначалось, що угода може бути підписана на Мюнхенській конференції. Тоді глава Мінфіну США Скотт Бессент заявляв, що угода про партнерство між США та Україною стане довгостроковим щитом безпеки для українців.

Однак за даними РБК-Україна, Україна доопрацювала угоду та передала її американській стороні.

Згодом ЗМІ написали, що США запропонували Україні передати права на 50% мінеральних запасів, а Зеленський відмовився підписувати документ на таких умовах.