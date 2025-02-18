Стефанишина о соглашении с США по "редкоземам": ожидаем, что оно будет подписано

По ее словам, Украина внимательно следит за развитием событий, которые касаются Соединенных Штатов Америки.

"Мы внимательно следим за развитием событий со стороны США, но я уверена, что Европейский союз, хотя и... колеблется по многим вопросам, будет достаточно сильным, чтобы помочь Украине одержать победу", - сказала она.

Стефанишина также подчеркнула, что Украина "не находится в процессе переговоров о соглашении", признав при этом "процессы", инициированные новой администрацией США.

Вице-премьер заявила, что Украина "не отвергла" предложенное США соглашение по критически важным полезным ископаемым, которое все еще обсуждается.

"Мы ожидаем, что оно будет подписано", - сказала она.

Соглашение о партнерстве Украины и США

Напомним, недавно в США представили Украине проект соглашения по природным ресурсам. Отмечалось, что соглашение может быть подписано на Мюнхенской конференции. Тогда глава Минфина США Скотт Бессент заявлял, что соглашение о партнерстве между США и Украиной станет долгосрочным щитом безопасности для украинцев.

Однако по данным РБК-Украина, Украина доработала соглашение и передала его американской стороне.

Впоследствии СМИ написали, что США предложили Украине передать права на 50% минеральных запасов, а Зеленский отказался подписывать документ на таких условиях.