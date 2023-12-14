Стефанішина розповіла, чи схвалить ЄС програму підтримки на 50 млрд євро для України

"На зустрічах у Брюсселі підкреслила критичну важливість продовження макрофінансової підтримки для України, що забезпечить необхідну прогнозованість для всіх інституцій країни. Впевнена, що рішення буде знайдено", - констатувала вона.

Віце-прем'єр нагадала, що Україна має підтримку держав-членів ЄС в питанні надання пакета фінансової допомоги у розмірі 50 млрд євро.

"Є розуміння, що ухвалення цього рішення є питанням економічної стабільності та виживання України. Водночас відповідна допомога є частиною загальної бюджетної рамки Європейського союзу, і є певні дискусії щодо бюджетних питань. Але серед партнерів є чітке розуміння про те, що підтримка України має продовжуватись", - додала Стефанішина.

Допомога Україні від ЄС на 50 млрд євро

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн 19 червня. Не стало секретом, що темою спілкування стали подальша фінансова підтримка України та питання прийняття 11-го пакету санкцій ЄС проти Росії.

Вже 20 червня стало відомо, що Європейський Союз готовий запропонувати пакет фінансової допомоги у розмірі близько 50 млрд євро для підтримки України.

Як повідомив Bloomberg, допомога надаватиметься у вигляді грантів, пільгових кредитів та гарантій протягом 4 років - з 2024 по 2027 роки. При цьому розмір щорічної допомоги буде меншим, ніж 18 млрд євро, які ЄС пропонує цього року.