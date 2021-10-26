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Стефанішина запропонувала НАТО створити дайджест реформ в Україні: навіщо він потрібен

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Одеса, Вівторок 26 жовтня 2021 20:05
Стефанішина запропонувала НАТО створити дайджест реформ в Україні: навіщо він потрібен Фото: Ольга Стефанішина, віце-прем'єр з питань інтеграції в ЄС та НАТО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина зустрілася з віце-президентом Парламентської асамблеї НАТО Аттілою Местерхазі. Вона запропонувала створити дайджест реформ в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс віце-прем'єра Стефанішиної.

За словами Стефанішиної, такий дайджест міг би існувати на постійній основі. Вона запропонувала представити його під час весняної сесії Парламентської асамблеї НАТО, яка відбудеться у Києві у 2022 році.

"Така неупереджена інформація допоможе парламентарям краще орієнтуватись у поточних реформах в Україні, щоб разом працювати над подальшим втіленням євроатлантичних прагнень країни", - пояснила вона.

Нагадаємо, напередодні Україну вперше за півстоліття запросили на засідання комітету Північноатлантичної ради НАТО з питань озброєнь.

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НАТО Україна Ольга Стефанішина
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