Стефанішина пояснила різку заяву Зеленського перед самітом НАТО

Міністр нагадала, що всі рішення в НАТО ухвалюються консенсусом. Тому зазвичай дискусії не піднімаються вище за рівень послів - вони узгоджують все і знаходять компромісні рішення. Але в питанні України такого консенсусу не було рівня дискусії лідерів країн.

Стефанішина зазначила, що Зеленський проводив переговори з лідерами Бухарестської дев'ятки (Болгарія, Угорщина, Естонія, Литва, Латвія, Польща, Румунія, Словаччина та Чехія), президентом США Джо Байденом, канцлером Німеччини Олафом Шольцем та президентом Франції Еммануелем.

"Вже менш ніж за добу до початку саміту ми почали отримувати сигнали , що є спроби розмити формулювання з тим, щоб можливо використати це в майбутньому. Ми в Україні сприйняли це як не віру в перемогу, тому різко відреагували", - розповіла вона.

За словами Стефанішиної, вже під час саміту пройшли переговори і наші чиновники побачили комюніке, в якому містилися позиція щодо запрошення України, визнання прогресу в реформах, створення Ради Україна-НАТО та підтвердження членства нашої країни в Альянсі у майбутньому.

Різка реакція Зеленського

Нагадаємо, у вівторок, 11 липня, президент Володимир Зеленський виступив з різкою критикою на адресу НАТО. Він розповів, що у підсумковій заяві немає жодних часових рамок для запрошення та членства України в Альянсі. За його словами, це було безпрецедентно та абсурдно.

Глава держави наголошував, що така позиція Альянсу свідчить про відсутність готовності запросити Україну до НАТО.