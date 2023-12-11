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Стефанішина обговорила з Сіярто виконання Україною рекомендацій Єврокомісії

Понеділок 11 грудня 2023 22:31
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Стефанішина обговорила з Сіярто виконання Україною рекомендацій Єврокомісії Фото: Ольга Стефанішина, міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина провела переговори з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Стефанішину у Twitter.

"Відбувся важливий обмін думками з Петером Сіярто напередодні саміту Європейської ради. Детально обговорили кроки щодо реформування, які Україна зробила в рамках 7 рекомендацій, з особливим акцентом на захист прав національних меншин", - розповіла чиновник.

Стефанішина нагадала, що у п'ятницю, 8 грудня, український парламент проголосував за важливі зміни у питанні нацменшин, які були розроблені у процесі широкого інклюзивного діалогу.

"Досягнуто домовленості про спільну роботу з угорською стороною для забезпечення їх належної реалізації. Сподіваюся зустрітися у Києві днями", - додала міністр.

Скандальна позиція Угорщини

Нагадаємо, Угорщина виступає проти початку переговорів щодо вступу України до Європейського союзу. Вона може заблокувати це рішення на саміті лідерів країн ЄС, що відбудеться 14-15 грудня.

Сьогодні, 11 грудня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вже провів переговори зі своїм угорським колегою Петером Сіярто. Головною темою став вступ України до ЄС.

У свою чергу, Сіярто після зустрічі з Кулебою зазначав, що ЄК нібито не усвідомить, який вплив на всю спільноту матиме членство України.

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Угорщина Вступ в ЄС Ольга Стефанішина
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