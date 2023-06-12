Стефанішина: Єврокомісія скасувала обмеження на імпорт 12 груп товарів із України

Вона зазначила, що ЄК у цьому питанні прислухалася до української сторони під час ухвалення рішення про продовження обмежень 5 червня.

Також Стефанішина розповіла, що певна частина експорту продукції звільнилася, при цьому, наприклад, Польща продовжила "фізичне блокування" свого кордону, і це "умова скасування цих обмежень, відмова від фінансування та субсидії польським фермерам".

"Тому ми невідкладно звернулись до Європейської комісії з тим, що таке блокування має бути завершено. І на сьогодні, за нашою інформацією, Україно-Польський кордон з польського боку буде звільнений від блокувальників, ми зможемо відновити експорт хоча б тієї продукції, яка йде по всьому світу, а не до Польщі", - наголошує віце-прем'єр-міністр.

За словами чиновника, загалом втрати України від заборони на імпорт розцінюються у сотні мільйонів євро.

Українська сторона очікує найближчого тижня на перше засідання координаційної платформи, на якій обговорять питання компенсації збитків з квітня 2023 року, коли "почалася дія односторонніх заходів, не тих, які запровадила Європейська комісія".

Заборона на імпорт з України

Євросоюз 2 травня ввів обмеження на імпорт українського продовольства, щоб зняти надмірну пропозицію зерна у Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині. Так, ці країни скаржилися, що дешевше українське зерно робить внутрішнє виробництво невигідним.

У зв'язку з цим Єврокомісія виділила 100 млн євро на підтримку фермерів ЄС. Рішення спрямоване на те, щоб розрядити обстановку довкола українського зерна.

5 червня стало відомо, що ЄК продовжила заборону імпорту українського зерна до п'яти країн ЄС до 15 вересня.