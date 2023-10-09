Стефанішина: ЄС не почне переговори про вступ з іншими країнами без рішення щодо України

Переговори по інших країнах щодо вступу інших країн в Європейський союз не почнуться доки не буде вирішене питання щодо України.
Таку думку у матеріалі РБК-Україна висловила віце-прем'єр з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина.
Не можна виключати, що умовна Угорщина, яка товаришує з РФ та має власні інтереси, зокрема у питанні нацменшин, може накласти своє вето на початок переговорів. Або ж Польща, попри союзництво у війні, може використати цей процес для вирішення зернового питання, яке останнім часом загострило відносини між Києвом та Варшавою.
Тому зараз, за словами Стефанішиної, основним завданням України є побудова консенсусу всередині Євросоюзу. Для цього Київ веде активну індивідуальну роботу з кожною столицею ЄС.
"На цьому етапі можу стверджувати, що кожна держава-член ЄС розуміє: жодного рішення щодо початку перемовин про вступ із іншими країнами-кандидатами не може бути ухвалено без відповідного рішення щодо України", - додала віце-прем'єр.
Нагадаємо, 23 червня 2022 року Єврорада надала Україні статус кандидата на вступ до ЄС.
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