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Стефанишина: ЕС не начнет переговоры о вступлении с другими странами без решения по Украине

Фото: вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий, Наталия Гурковская

Переговоры по другим странам по вступлению других стран в Европейский союз не начнутся, пока не будет решен вопрос относительно Украины.

Такое мнение в материале РБК-Украина высказала вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина

Нельзя исключать, что условная Венгрия, которая дружит с РФ и имеющая собственные интересы, в частности по вопросу нацменьшинств, может наложить свое вето на начало переговоров. Или Польша, несмотря на союзничество в войне, может использовать этот процесс для решения зернового вопроса, которое в последнее время обострило отношения между Киевом и Варшавой.

Поэтому сейчас, по словам Стефанишиной, основная задача Украины - построение консенсуса внутри Евросоюза. Для этого Киев проводит активную индивидуальную работу с каждой столицей ЕС.

"На этом этапе могу утверждать, что каждое государство-член ЕС понимает: ни одно решение о начале переговоров о вступлении с другими странами-кандидатами не может быть принято без соответствующего решения по Украине", - добавила вице-премьер.

Напомним, 23 июня 2022 года Евросовет предоставил Украине статус кандидата на вступление в ЕС.

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Евросоюз