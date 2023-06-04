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Стефанчук зустрівся зі звільненими захисниками Маріуполя у Туреччині

Фото: Стефанчук зустрівся зі звільненими захисниками Маріуполя (t.me/verkhovnaradaukrainy)
Автор: Наталія Юрченко

Спікер Верховної ради України Руслан Стефанчук зустрівся зі звільненими з російського полону захисниками Маріуполя, які зараз перебувають у Туреччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу парламенту Telegram.

"За проханням президента України Володимира Зеленського, зустрівся у Туреччині з Героями, з військовими захисниками "Азовсталі"", - зазначив Стефанчук.

У Туреччині він зустрівся з командиром "Азову" Денисом Прокопенком ("Редіс"), його заступником Святославом Паламаром ("Калина"), в.о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергієм Волинським ("Волина"), нацгвардійцями Олегом Хоменком та Денисом Шлегою.

Стефанчук додав, що усі українські захисники "сповнені рішучості продовжувати боротьбу та прагнуть повернутися додому".

Звільнення командирів "Азову"

Нагадаємо, що бійці полку "Азову", морські піхотинці, нацгвардійці, поліцейські та інші представники Сил оборони до останнього обороняли Маріуполь. Після оточення міста місцем українського опору стала "Азовсталь".

Наприкінці травня 2022 року українські військові за наказом керівництва здалися у полон, аби зберегти життя особового складу.

У вересні 2022 року Україна та Росія провели масштабний обмін полоненими. Україна передала зрадника і кума російського диктатора Віктора Медведчука, а з російського полону звільнили 215 українських захисників, серед яких були командири "Азову".

За умовами обміну командири захисників "Азовсталі" повинні перебувати у Туреччині до закінчення війни.

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