Стефанчук зустрівся з конгресменами США: про що говорили

Стефанчук розповів, що під час розмови сторони зосередились на безпековій ситуації, нагальних потребах сил безпеки та оборони України, а також на рішеннях, які важливо отримати від союзників.

Він зазначив, що закликав США до подальшої оборонної підтримки України, оскільки станом на сьогоднішній день, проти нашої країни об'єднались дві ядерні держави. Зокрема, на понад 1000-ий день повномасштабної війни, Росія вдалася до використання міжконтинентальної балістичної ракети, щоденних обстрілів мирних українських міст, а також залучила солдатів з Північної Кореї.

Крім того, Стефанчук із конгресменами США обговорив посилення санкційної тиску на Росію.

"Відзначив важливість останнього пакету санкцій США проти фінансового сектору Російської Федерації. Також зазначив, що наше завдання - якомога швидше спільно з США наростити виробництво зброї. Предметно обговорили це питання", - резюмував Стефанчук.