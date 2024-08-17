Стефанчук про збільшення податків: однозначно дійдемо до цього питання

"Я думаю, що ми однозначно повинні вирішувати питання... Безперечно, що Україна повинна збирати більше податків", - сказав Стефанчук.

Він пояснив це тим, що все, за що воює Україна, фінансується з державного бюджету країни. З урахуванням збільшенням фронту та кількості мобілізованих, країна однозначно прийде до цього питання. І це вже може початися з вересня 2024 року.

"Є необхідність як мінімум оплачувати (заробітну плату - ред.) нашим військовим. Адже ЗСУ фінансуються з державного бюджету України, все інше нам допоки фінансують наші партнери. Ми працюємо на ЗСУ, і ми бачимо, що збільшується фронт, збільшується кількість мобілізованих - це елементарна математика", - сказав Стефанчук.