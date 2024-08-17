UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Стефанчук про збільшення податків: однозначно дійдемо до цього питання

Фото: голова Верховної Ради Руслан Стефанчук (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Українська держава однозначно дійде до питання збільшення податків. Це станеться вже незабаром.

Про це заявив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір національного телемарафону.

"Я думаю, що ми однозначно повинні вирішувати питання... Безперечно, що Україна повинна збирати більше податків", - сказав Стефанчук.

Він пояснив це тим, що все, за що воює Україна, фінансується з державного бюджету країни. З урахуванням збільшенням фронту та кількості мобілізованих, країна однозначно прийде до цього питання. І це вже може початися з вересня 2024 року.

"Є необхідність як мінімум оплачувати (заробітну плату - ред.) нашим військовим. Адже ЗСУ фінансуються з державного бюджету України, все інше нам допоки фінансують наші партнери. Ми працюємо на ЗСУ, і ми бачимо, що збільшується фронт, збільшується кількість мобілізованих - це елементарна математика", - сказав Стефанчук.

Нагадаємо, що уряд України хоче оподатковувати майже всі міжнародні посилки. Скільки і кому доведеться платити вже у 2024 році, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Економіка УкраїниВійна в Україні