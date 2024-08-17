Стефанчук об увеличении налогов: однозначно придем к этому вопросу

"Я думаю, что мы однозначно должны решать вопрос... Бесспорно, что Украина должна собирать больше налогов", - сказал Стефанчук.

Он объяснил это тем, что все, за что воюет Украина, финансируется из государственного бюджета страны. С учетом увеличением фронта и количества мобилизованных, страна однозначно придет к этому вопросу. И это уже может начаться с сентября 2024 года.

"Есть необходимость как минимум оплачивать (заработную плату - ред.) нашим военным. Ведь ВСУ финансируются из государственного бюджета Украины, все остальное нам пока финансируют наши партнеры. Мы работаем на ВСУ, и мы видим, что увеличивается фронт, увеличивается количество мобилизованных - это элементарная математика", - сказал Стефанчук.