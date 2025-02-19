"Росія не зможе нам диктувати умови": Стефанчук відповів на заклики до виборів під час війни

Спікер парламенту Руслан Стефанчук прокоментував заяви про проведення виборів під час війни. Він наголосив, що вибори в Україні відбудуться лише після завершення воєнного стану.

Руслан Стефанчук висловив свою позицію щодо заяв про проведення виборів під час повномасштабної війни. На його думку, такі заклики варто ретельно аналізувати: чи є це реальною можливістю для країни, чи просто черговим інструментом для дестабілізації ситуації в Україні.

Стефанчук підкреслив, що президент Володимир Зеленський був обраний на демократичних виборах і сьогодні очолює боротьбу за свободу, незалежність та безпеку українців. Він запевнив, що вибори в Україні відбудуться, але лише після завершення воєнного стану. Це чітко передбачено українським законодавством.

За його словами, Росія ніколи не була за мир - вона завжди маскувала свою агресію псевдо-миротворчістю. Сценарій російської політики, як він зазначив, незмінний: спочатку окупація, а потім тиск через переговори, які лише закріплюють досягнуте силою. Він сумнівається, що цього разу все буде інакше.

"Ми не копіюватимемо їхні практики, де “переможець” відомий ще до голосування, а псевдовибори проходять разом із псевдореферендумами - у нашому випадку ще й під дулами російських автоматів", - наголосив він.

Він підкреслив, що Україна не відмовляється від демократії, але вибори можливі лише після завершення воєнного стану, що є прямою нормою українського законодавства. Проведення виборів під обстрілами, за його словами, не є демократією, а лише спектаклем, де вигодонабувачем є Кремль.