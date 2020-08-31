Бюджет внесут в Раду до 15 сентября, - представитель Кабмина в ВР

Фото: Василий Мокан (facebook.com kommolodsport)

Кабинет министров подаст проект государственного бюджета на 2021 год в Верховную раду в установленный законодательством срок. Согласно закону, бюджет подадут в ВР до 15 сентября.

Об этом заявил представитель правительства в парламенте Василий Мокан в ходе заседания согласительного совета.

Так, спикер Рады Дмитрий Разумков отметил, что чиновники должны своевременно подать госбюджет в парламент.

"К представителю правительства в Верховной раде Украины: не забыть, что бюджет должен быть подан в ВР до 15 сентября 2020 года", - сказал глава парламента.

Мокан в свою очередь заявил, что среди основных вопросов на этой сессии - проект подготовки государственного бюджета на следующий год.

"И хочу также сообщить, что продолжается над этим работа. И, в установленный законодательством срок, будет подан до 15 сентября проект главного финансового документа нашего государства", - подчеркнул представитель Кабмина в Раде.

Напомним, в начале августа стало известно, что доходы государственного бюджета Украины за январь-июль 2020 года составили 588,3 млрд гривен; это на 4,9% (30,4 млрд грн) меньше плана, откорректированного в апреле.