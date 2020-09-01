Стефанчук заявив про можливі кадрові перестановки в "економічному блоці" Кабміну

Фото: Руслан Стефанчук (РБК-Україна)

За підсумками роботи над державним бюджетом України на 2021 рік може бути прийнято рішення про кадрові перестановки в уряді. Мова йде про "економічному блоці" Кабінету міністрів.

Про це заявив перший заступник голови Верховної ради Руслан Стефанчук в ефірі телеканалу "Україна 24".

"У нас економічний блок представлений міністром економіки та міністром фінансів. Я думаю, в першу чергу мова йде саме про цих осіб. Знову ж таки, ще раз кажу - будемо дивитися. До 15 вересня має бути подана бюджетна резолюція, на підставі цього будуть прийматися висновки", - заявив Стефанчук.

За його словами, на це можуть вплинути пропозиції щодо подолання наслідків епідемії коронавірусу в країні.

"Я думаю, що все буде залежати від одного - наскільки буде ефективна, якісна робота проведена над проектом державного бюджету України, і наскільки парламенту будуть запропоновані нові підходи щодо подолання наслідків COVID-19", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше представник уряду в парламенті Василь Мокан заявив, що Кабінет міністрів подасть проект державного бюджету на 2021 рік у Верховну раду у встановлений законодавством термін, до 15 вересня.

Також РБК-Україна писало, що держбюджет недоотримав з початку року 20 млрд гривень планових доходів.