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Стефанчук висловився про долю закону щодо переведення годинників

Фото: переведення годинника (freepik.com)
Автор: Ніна Єланська

Президент Володимир Зеленський все ж таки може підписати законопроєкт про скасування переведення годинників на літній час.

Про це під час брифінгу 31 жовтня заявив голова ВРУ Руслан Стефанчук повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське радіо".

На думку Стефанчука, законопроєкт доцільно підписати вже після чергового переведення годинників.

"Я думаю, що все-таки президент України підпише цей законопроєкт", - зазначив він.

Голова Верховної Ради наголосив, що скасування переходу на літній час є кроком до справедливості, зважаючи на людські біологічні ритми та пріоритетність життя і здоров'я, як зазначено у статті 3 Конституції.

"Поки станом на зараз, я не бачу підстав не підписувати цей законопроєкт", - підсумував спікер.

Законопроєкт про скасування переведення годинників на літній час

Наразі законопроєкт №4201 офіційно прийнятий у ВРУ, однак президент України його поки що не підписав.

Раніше ми повідомляли про те, що частина українців виступила проти постійного "зимового часу", адже саме він мав би залишитися в Україні після переведення годинників 27 жовтня 2024 року.

Серед аргументів у петиції було те, що світанок влітку наставав би о 3:00 ночі, а починало б темніти - о 20:00, що особливо відчували б мешканці східних регіонів.

Також у ній зазначалося, що рішення не сприятиме економії електроенергії, адже лише б підвищило б її споживання ввечері.

Громадяни, а також деякі урядовці також зазначали, що різниця у дві години з Європою вплине на співпрацю з партнерами.

Детальніше про те, чому годинники взагалі переводять та чи справді працює теза про економію енергії - читайте у нашому матеріалі.

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Переведення годинників в Україні