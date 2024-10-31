Стефанчук высказался о судьбе закона о переводе часов

По мнению Стефанчука, законопроект целесообразно подписать уже после очередного перевода часов.

"Я думаю, что все-таки президент Украины подпишет этот законопроект", - отметил он.

Председатель Верховной Рады подчеркнул, что отмена перехода на летнее время является шагом к справедливости, учитывая человеческие биологические ритмы и приоритетность жизни и здоровья, как отмечено в статье 3 Конституции.

"Пока по состоянию на данный момент, я не вижу оснований не подписывать этот законопроект", - подытожил спикер.

Законопроект об отмене перевода часов на летнее время

На данный момент законопроект №4201 официально принят в ВРУ, однако президент Украины его пока не подписал.

Ранее мы сообщали о том, что часть украинцев выступила против постоянного "зимнего времени", ведь именно он должен остаться в Украине после перевода часов 27 октября 2024 года.

Среди аргументов в петиции было то, что рассвет летом наступал бы в 3:00 ночи, а начинало бы темнеть - в 20:00, что особенно чувствовали бы жители восточных регионов.

Также в ней отмечалось, что решение не будет способствовать экономии электроэнергии, ведь только повысило бы ее потребление вечером.

Граждане, а также некоторые члены правительства также отмечали, что разница в два часа с Европой повлияет на сотрудничество с партнерами.