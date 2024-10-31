Стефанчук висловився про долю закону щодо переведення годинників
Президент Володимир Зеленський все ж таки може підписати законопроєкт про скасування переведення годинників на літній час.
Про це під час брифінгу 31 жовтня заявив голова ВРУ Руслан Стефанчук повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське радіо".
На думку Стефанчука, законопроєкт доцільно підписати вже після чергового переведення годинників.
"Я думаю, що все-таки президент України підпише цей законопроєкт", - зазначив він.
Голова Верховної Ради наголосив, що скасування переходу на літній час є кроком до справедливості, зважаючи на людські біологічні ритми та пріоритетність життя і здоров'я, як зазначено у статті 3 Конституції.
"Поки станом на зараз, я не бачу підстав не підписувати цей законопроєкт", - підсумував спікер.
Законопроєкт про скасування переведення годинників на літній час
Наразі законопроєкт №4201 офіційно прийнятий у ВРУ, однак президент України його поки що не підписав.
Раніше ми повідомляли про те, що частина українців виступила проти постійного "зимового часу", адже саме він мав би залишитися в Україні після переведення годинників 27 жовтня 2024 року.
Серед аргументів у петиції було те, що світанок влітку наставав би о 3:00 ночі, а починало б темніти - о 20:00, що особливо відчували б мешканці східних регіонів.
Також у ній зазначалося, що рішення не сприятиме економії електроенергії, адже лише б підвищило б її споживання ввечері.
Громадяни, а також деякі урядовці також зазначали, що різниця у дві години з Європою вплине на співпрацю з партнерами.
Детальніше про те, чому годинники взагалі переводять та чи справді працює теза про економію енергії - читайте у нашому матеріалі.
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