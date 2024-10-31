Стефанчук высказался о судьбе закона о переводе часов
Президент Владимир Зеленский все же может подписать законопроект об отмене перевода часов на летнее время.
Об этом во время брифинга 31 октября заявил председатель ВРУ Руслан Стефанчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Общественное радио".
По мнению Стефанчука, законопроект целесообразно подписать уже после очередного перевода часов.
"Я думаю, что все-таки президент Украины подпишет этот законопроект", - отметил он.
Председатель Верховной Рады подчеркнул, что отмена перехода на летнее время является шагом к справедливости, учитывая человеческие биологические ритмы и приоритетность жизни и здоровья, как отмечено в статье 3 Конституции.
"Пока по состоянию на данный момент, я не вижу оснований не подписывать этот законопроект", - подытожил спикер.
Законопроект об отмене перевода часов на летнее время
На данный момент законопроект №4201 официально принят в ВРУ, однако президент Украины его пока не подписал.
Ранее мы сообщали о том, что часть украинцев выступила против постоянного "зимнего времени", ведь именно он должен остаться в Украине после перевода часов 27 октября 2024 года.
Среди аргументов в петиции было то, что рассвет летом наступал бы в 3:00 ночи, а начинало бы темнеть - в 20:00, что особенно чувствовали бы жители восточных регионов.
Также в ней отмечалось, что решение не будет способствовать экономии электроэнергии, ведь только повысило бы ее потребление вечером.
Граждане, а также некоторые члены правительства также отмечали, что разница в два часа с Европой повлияет на сотрудничество с партнерами.
Детальнее о том, почему часы вообще переводят и действительно ли работает тезис об экономии энергии - читайте в нашем материале.
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