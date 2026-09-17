Стефанчук відреагував на ухвалення в США санкційного законопроєкту Ліндсі Грема

Контекст заяви

Як ми повідомляли, що Палата представників Конгресу США остаточно ухвалила законопроєкт про "пекельні санкції" проти Росії та Ірану. Документ, автором якого був покійний сенатор Ліндсі Грем, тепер прямує на підпис президенту.

Детальніше про те, кого саме можуть зачепити нові обмеження та які наслідки вони матимуть, читайте в матеріалі РБК-Україна "Пекельний удар по РФ та її союзниках: що передбачає законопроєкт Грема-Блюменталя".