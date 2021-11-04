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Стефанчук созывает внеочередное заседание Рады на сегодня

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Киев, Четверг 04 ноября 2021 09:59
Стефанчук созывает внеочередное заседание Рады на сегодня Фото: глава Верховной Рады Руслан Стефанчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Глава Верховной рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента на четверг, 4 ноября. Оно состоится сразу после завершения пленарного заседания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее распоряжение.

"Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук подписал распоряжение №392 о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной рады Украины девятого созыва", - говорится в сообщении ВР.

Согласно документу, на внеочередном заседании парламентарии рассмотрят законопроект о Госбюджете-2021 относительно увеличения расходов на закупки, проектирования и установки кислородных станций (№5460).

Стефанчук созывает внеочередное заседание Рады на сегодня

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Руслан Стефанчук Верховная рада Внеочередное заседание Рады
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