Стефанчук созывает внеочередное заседание Рады на сегодня
Фото: глава Верховной Рады Руслан Стефанчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Глава Верховной рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента на четверг, 4 ноября. Оно состоится сразу после завершения пленарного заседания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее распоряжение.
"Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук подписал распоряжение №392 о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной рады Украины девятого созыва", - говорится в сообщении ВР.
Согласно документу, на внеочередном заседании парламентарии рассмотрят законопроект о Госбюджете-2021 относительно увеличения расходов на закупки, проектирования и установки кислородных станций (№5460).