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Стефанчук скликає позачергове засідання Ради на сьогодні

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Київ, Четвер 04 листопада 2021 09:59
Стефанчук скликає позачергове засідання Ради на сьогодні Фото: глава Верховної ради Руслан Стефанчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Глава Верховної ради Руслан Стефанчук підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання парламенту на четвер, 4 листопада. Воно відбудеться одразу після завершення пленарного засідання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне розпорядження.

"Голова Верховної ради України Руслан Стефанчук підписав розпорядження №392 про скликання позачергового пленарного засідання Верховної ради України дев’ятого скликання", - йдеться в повідомленні ВР.

Згідно з документом, на позачерговому засіданні парламентарі розглянуть законопроект про Держбюджет-2021 щодо збільшення видатків на закупівлі, проектування та встановлення кисневих станцій (№5460).

Стефанчук скликає позачергове засідання Ради на сьогодні

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Руслан Стефанчук Верховна рада Позачергове засідання Ради
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