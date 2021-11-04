Стефанчук скликає позачергове засідання Ради на сьогодні
Фото: глава Верховної ради Руслан Стефанчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Глава Верховної ради Руслан Стефанчук підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання парламенту на четвер, 4 листопада. Воно відбудеться одразу після завершення пленарного засідання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне розпорядження.
"Голова Верховної ради України Руслан Стефанчук підписав розпорядження №392 про скликання позачергового пленарного засідання Верховної ради України дев’ятого скликання", - йдеться в повідомленні ВР.
Згідно з документом, на позачерговому засіданні парламентарі розглянуть законопроект про Держбюджет-2021 щодо збільшення видатків на закупівлі, проектування та встановлення кисневих станцій (№5460).