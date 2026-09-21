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Стефанчук скептичен по поводу выборов в "Дії": не хочу, как с "Евровидением"

19:21 21.09.2026 Пн
2 мин
aimg Елена Бджола
Стефанчук скептичен по поводу выборов в "Дії": не хочу, как с "Евровидением" Фото: Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Выборы в "Дії" пока провести невозможно. Есть "подводные камни", которые возникали при голосовании в этом сервисе на "Евровидении".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Верховной Рады Руслана Стефанчука, передает "Суспильне Харьков"

Стефанчук о выборах в "Дії"

По мнению нардепа, проведение в Украине выборов в "Дії" на данный момент времени невозможно.

По словам Стефанчука, подобные электронные выборы проводит только страна-агрессор.

"И когда преступник Путин сидит и "кликает" на компьютере с неактивированным Windows, и голосует, то, вероятно, будут вопросы к результатам этих выборов. Кроме этого, мы упираемся в нормы Конституции, потому что выборы должны обеспечивать непосредственное голосование", - говорит Стефанчук.

Он отметил, что выборы должны отвечать основным критериям:

  • демократичности,
  • безопасности,
  • доверию.

"Это сделать очень сложно в нынешних условиях. Поэтому я думаю, что пока это малоперспективно в ближайшее время", - думает Стефанчук.

Он добавил, что с уважением относится к "Дії" и сам голосует, однако есть нюанс.

"Но не хочу, чтобы на выборах Президента или Верховной Рады у нас было то, что было на голосовании на Евровидении", - уточнил он.

Ранее РБК-Украина писало, что специальный законопроект, который должен урегулировать порядок проведения первых послевоенных выборов в Украине, готов сейчас примерно на 65%. Об этом рассказала председатель правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

Кроме того, Верховная Рада работает над законом о возможности выборов в Украине во время войны. Однако конкретное их проведение в настоящий момент абсолютно невозможно, уверен Стефанчук.

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