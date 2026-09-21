Стефанчук скептичен по поводу выборов в "Дії": не хочу, как с "Евровидением"
Выборы в "Дії" пока провести невозможно. Есть "подводные камни", которые возникали при голосовании в этом сервисе на "Евровидении".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Верховной Рады Руслана Стефанчука, передает "Суспильне Харьков"
Стефанчук о выборах в "Дії"
По мнению нардепа, проведение в Украине выборов в "Дії" на данный момент времени невозможно.
По словам Стефанчука, подобные электронные выборы проводит только страна-агрессор.
"И когда преступник Путин сидит и "кликает" на компьютере с неактивированным Windows, и голосует, то, вероятно, будут вопросы к результатам этих выборов. Кроме этого, мы упираемся в нормы Конституции, потому что выборы должны обеспечивать непосредственное голосование", - говорит Стефанчук.
Он отметил, что выборы должны отвечать основным критериям:
- демократичности,
- безопасности,
- доверию.
"Это сделать очень сложно в нынешних условиях. Поэтому я думаю, что пока это малоперспективно в ближайшее время", - думает Стефанчук.
Он добавил, что с уважением относится к "Дії" и сам голосует, однако есть нюанс.
"Но не хочу, чтобы на выборах Президента или Верховной Рады у нас было то, что было на голосовании на Евровидении", - уточнил он.
Ранее РБК-Украина писало, что специальный законопроект, который должен урегулировать порядок проведения первых послевоенных выборов в Украине, готов сейчас примерно на 65%. Об этом рассказала председатель правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.
Кроме того, Верховная Рада работает над законом о возможности выборов в Украине во время войны. Однако конкретное их проведение в настоящий момент абсолютно невозможно, уверен Стефанчук.