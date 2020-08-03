Стефанчук рассказал, можно ли выносить особый статус для ОРДЛО на референдум

Фото: Руслан Стефанчук (Виталий Носач/РБК-Украина)

В Раде уточнили, что нарушающие территориальную целостность вопросы на референдум выносить нельзя

Первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук прокомментировал, можно ли выносить особый статус для отдельных районов Донецкой и Луганской областей на референдум. Он также уточнил, какие вопросы на него выносить нельзя.

Об этом он рассказал в интервью изданию "Фокус".

"На референдум может быть вынесен любой вопрос, который пожелает украинский народ. За исключением тех, что направлены на ликвидацию независимости Украины, нарушение суверенитета и, что важно, территориальной целостности страны", - подчеркнул замглавы парламента.

Он добавил, что не могут выноситься на референдум и вопросы, направленные на разжигание национальной, межэтнической, расовой и религиозной вражды, а также вопросы налогов, амнистии и органов правопорядка, суда.

"Речь об отделении территорий идти не может. Важно понимать: на референдум выносится только один вопрос, его формулировка должна быть четкой, а ответ - либо "да", либо "нет", без вариантов", - сказал вице-спикер.

Стефанчук заверил, что изменения территорий в законе о референдуме трактуются исключительно на расширение.

"Предохранителей в документе достаточно. Да, текст законопроекта неокончательный, депутаты вносят правки - не готов сказать, заложит ли кто-то из них какую-то мину подводного действия", - добавил он.

Напомним, в материале РБК-Украина "Выборы и "особый статус": что происходит в переговорах по Донбассу" говорится, что закон об "особом статусе" ОРДЛО на временной основе вступает в силу после проведения там выборов. Конкретный текст "формулы Штайнмайера" Украина согласовала осенью прошлого года, который предстоит ввести в этот закон.

Отметим, по итогам обсуждения закона об особом статусе Донбасса с российской стороной в ходе заседания Трехсторонней контактной группы не удалось достигнуть консенсуса даже по преамбуле, поскольку РФ требует убрать из нее упоминание о реинтеграции переселенцев.

Как писало РБК-Украина, глава парламента Дмитрий Разумков ранее заявил, что выборы на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей могут состояться только при определенных условиях.