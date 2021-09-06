Стефанчук рассказал, какая идеология у "Слуги народа"

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук очертил взгляды "Слуги народа". Он назвал либертарианство, как основную идеологию к которой стремится партия.

"Я как заходил либертарианцем, так и остаюсь, и от своих слов не открещиваюсь. Для меня важно, чтобы государство в конце концов стало государством-сервисом, чтобы каждый гражданин нашего государства имел возможность реализовать свое видение", - сказал Стефанчук.

Первый вице-спикер подчеркнул важность открытой рыночной экономики, чтобы каждый, кто работает в государстве, имел возможность честно платить налоги и прослеживать, как эти средства используются.

"Я за свободный рынок земли. Не считаю, что мы должны быть в пятерке стран с вассально-феодальными отношениями, где ты не имеешь права распоряжаться своей землей. Я за свободного человека в свободной стране - это моя идеология и всегда исповедовал ее. Я являюсь человеком национал-патриотического направления", - отметил Стефанчук.

Он пояснил, что "Слуга народа" - это срез украинского общества, то есть в партии есть люди, которые с одной стороны либертарианцы, но имеют и направление социализма.

"...мы работаем с ними. У нас есть экстралибертанцы - мы работаем и с ними. То есть мы больше тяготеем к либертарианскому центру - это о нормальном развитии рыночной экономики с честными правилами для всех", - добавил Стефанчук.