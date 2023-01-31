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Стефанчук провів зустріч із головою Національних зборів Франції: про що говорили

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Вівторок 31 січня 2023 04:15
Стефанчук провів зустріч із головою Національних зборів Франції: про що говорили Фото: Стефанчук провів зустріч із головою Національних зборів Франції facebook.com/stefanchuk.official
Автор: Олег Васьків

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук 30 січня провів зустріч із головою Національних зборів Франції Яель Брон-Піве.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook народного депутата.

Парламентар розповів, що під час перемовин у центрі уваги були:

  • зброя;
  • відбудова України;
  • формула миру.

Окрім цього, сторони обговорили притягнення РФ до відповідальності за військові злочини, її міжнародну ізоляцію та необхідність визнання терористичною державою.

"Наступні дні матиму низку ще таких же важливих для нашої країни зустрічей”, - додав Стефанчук.

Нагадаємо, українська "формула миру" полягає у гарантіях радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки, а також виведення російських військ з окупованих територій.

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