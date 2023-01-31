Стефанчук провів зустріч із головою Національних зборів Франції: про що говорили

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук 30 січня провів зустріч із головою Національних зборів Франції Яель Брон-Піве.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook народного депутата.

Парламентар розповів, що під час перемовин у центрі уваги були: зброя;

відбудова України;

формула миру. Окрім цього, сторони обговорили притягнення РФ до відповідальності за військові злочини, її міжнародну ізоляцію та необхідність визнання терористичною державою. "Наступні дні матиму низку ще таких же важливих для нашої країни зустрічей”, - додав Стефанчук.