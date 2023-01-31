ua ru
Вт, 31 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Стефанчук провел встречу с главой Национального собрания Франции: о чем говорили

Новина українською →
Вторник 31 января 2023 04:15
Стефанчук провел встречу с главой Национального собрания Франции: о чем говорили Фото: Стефанчук провел встречу с главой Национального собрания Франции facebook.com/stefanchuk.official
Автор: Олег Васкив

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук 30 января провел встречу с главой Национального собрания Франции Яэлем Брон-Пиве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook народного депутата.

Парламентарий рассказал, что во время переговоров в центре внимания были:

  • оружие;
  • восстановление Украины;
  • формула мира.

Кроме того, стороны обсудили привлечение РФ к ответственности за военные преступления, ее международную изоляцию и необходимость признания террористическим государством.

"Следующие дни будут рядом еще таких же важных для нашей страны встреч", - добавил Стефанчук.

Напомним, украинская "формула мира" состоит в гарантиях радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, а также выводе российских войск с оккупированных территорий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Руслан Стефанчук Война России против Украины
NEWS
Британия передаст Challenger 2 в Украину до лета, - Уоллес
Британия передаст Challenger 2 в Украину до лета, - Уоллес
DAILY
Запад смотрит. Зачем Зеленскому "чистки" во власти и кого Банковая готовит на выход
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Запад смотрит. Зачем Зеленскому "чистки" во власти и кого Банковая готовит на выход