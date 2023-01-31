Стефанчук провел встречу с главой Национального собрания Франции: о чем говорили

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook народного депутата.

Парламентарий рассказал, что во время переговоров в центре внимания были:

оружие;

восстановление Украины;

формула мира.

Кроме того, стороны обсудили привлечение РФ к ответственности за военные преступления, ее международную изоляцию и необходимость признания террористическим государством.

"Следующие дни будут рядом еще таких же важных для нашей страны встреч", - добавил Стефанчук.