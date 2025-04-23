Рада не буде "гратися" з віком: Стефанчук зробив чітку заяву про мобілізацію

Верховна Рада не розглядатиме питання щодо зниження мобілізаційного віку.

За словами голови Верховної Ради, головною метою на сьогодні є перемога України та збереження її державності.

Він наголосив, що парламент уже здійснив кроки, знизивши мобілізаційний вік з 27 до 25 років, і надається можливість укладати контракт із Збройними силами для добровільної участі у захисті країни.

Стефанчук зазначив, що парламент не буде змінювати призовний вік та "гратися" з ним, оскільки важливо думати не лише про оборону, а й про майбутнє України.

"Той "золотий фонд" України, кому зараз від 0 до 18 років, саме вони відбудовуватимуть країну після перемоги", - підкреслив він.

Також, він підкреслив, що ЗСУ воюють заради цих молодих людей, щоб вони мали можливість жити та розвивати свою країну в мирному майбутньому.

"Я думаю, що парламент не буде повертатися до цього питання - щодо зниження віку мобілізації", - додав Стефанчук.