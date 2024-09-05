Стефанчук обговорив зі спікером Джонсоном зняття обмежень на удари по Росії

Спікер Ради Руслан Стефанчук провів зустріч з спікером Палати представників США Майком Джонсоном. Однією з тем обговорень стали українські удари по території Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Стефанчука у Facebook .

Стефанчук розповів, що він відвідав Італію з робочим візитом, де зустрівся з Джонсоном.

Під час обговорень він наголосив на цінності підтримки України з боку США та звернув увагу на важливість безпрецедентної допомоги. Також Стефанчук розповів колезі про останні терористичні атаки росіян.

"Підкреслив, що критично важливо зняти всі обмеження на використання американського озброєння та отримати згоду партнерів на використання наданої нам зброї без будь-яких умов та обмежень. Україна не повинна захищатися зі зв'язаними руками, ми маємо отримати можливість завдавати ударів по військових об'єктах РФ. Закликав Майка Джонсона сприяти підтримці цього питання", - додав спікер.

Також він назвав Джонсону список найважливіших потреб України, куди входять системи протиповітряної оборони та винищувачі F-16. Окрему увагу сторони приділили посиленню антиросійських санкцій, а також ситуації в енергетичній сфері на тлі постійних ударів росіян.