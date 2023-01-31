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Стефанчук обговорив з Макроном потреби українських військових

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Париж, Вівторок 31 січня 2023 21:09
Стефанчук обговорив з Макроном потреби українських військових Фото: переговори спікера ВР Руслана Стефанчука та президента Франції Еммануеля Макрона (facebook.com/stefanchuk.official)
Автор: Іван Носальський

Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук провів перемовини з президентом Франції. Однією з тем обговорень були потреби українських захисників, зокрема сучасної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Стефанчука у Facebook.

"Дуже багато говорили про зброю. Зброю для України. Для нас важливо отримати сучасні види озброєння, які дозволять Україні перемогти у цій війні. Окреслив потреби наших ЗСУ", - написав він за підсумками переговорів.

За словами спікера ВР, Макрон запевнив, що якщо Франція обіцяє допомогу - вона її надасть, а між анонсом та передачею зброї минає небагато часу.

Також у ході переговорів було згадано українську "формулу миру" і питання справедливості стосовно країни-агресора.

"Бо без вироку суду, без виплати Росією репарацій не буде повноцінної перемоги у цій війні. І у цьому питанні Франція солідарна з Україною", - додав Стефанчук.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Франція придбає військові радари для протиповітряної оборони GM 200 і передасть їх Україні.

Також ми писали, що глава Міноборони Франції Себастьян Лекорню анонсував передачу Україні 12 гаубиць Caesar.

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