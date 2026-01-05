Steam назвав найкращу гру 2025 року, яку ніхто не очікував побачити

З огляду на масовий ажіотаж навколо Silksong з моменту її релізу у вересні, який майже паралізував усю цифрову систему поширення відеоігор, перемога в номінації "Гра року" здавалася зумовленою.

Нагороду за "Найкращу гру на Steam Deck" отримала Hades II - і, на думку багатьох, це заслужена перемога: механіка гри ідеально підходить для коротких сесій, а стилізована графіка має чудовий вигляд на екрані портативного пристрою.

Премію за "Видатний візуальний стиль" отримав Silent Hill f - безумовно, гарний проект, однак багато хто зазначає, що Dream BBQ з його унікальними галюцинаторними візуальними ефектами виявився недооціненим.

Повний список переможців і номінантів можна подивитися на офіційній сторінці Steam Awards 2025.

Hollow Knight: Silksong (фото: Valve)