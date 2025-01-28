Стаж, пенсії і не тільки. У Держслужбі зайнятості розповіли про переваги офіційної роботи

Офіційне працевлаштування дає багато переваг. Але це завжди розуміють люди, особливо серед молоді.

"Що дає офіційне працевлаштування? По-перше, це страховий стаж, від якого залежать майбутні пенсійні виплати. По-друге, це гарантії державних виплат при нещасних випадках на виробництві. Про це ніхто ніколи не думає, поки не настає цей випадок на виробництві. Я вже не кажу про оплату лікарняних", - сказала вона.

Жовтняк нагадала, що крім того, наші податки та збори йдуть на фінансування війська, шкіл та лікарень, пенсій тощо.

Директор Державної служби зайнятості переконана, що працівники мають бути офіційно оформлені на роботі. "Не завжди люди розуміють, навіщо це потрібно, особливо молодь. Часто вони недооцінюють важливість страхового стажу, вважаючи, що достатньо заробити багато грошей до пенсії. Але неможливо прогнозувати, що буде через 20-25 років", - сказала вона.

Як зазначила Жовтяк, неформальна зайнятість існувала в Україні і до повномасштабного вторгнення, але війна посилила негативні тенденції.

"Побороти неформальне працевлаштування - задача непроста. Країни Європейського Союзу теж проходили цей шлях, у них раніше також був значний неформальний сектор зайнятості", - повідомила вона.

Жовтяк розповіла, що якось запитала у своїх європейських колег, як вони борються з неформальним працевлаштуванням.

"Перше, про що вони сказали, це - превентивні заходи. Їхня податкова служба через відповідні реєстри бачить обороти підприємств і кількість найманих працівників. Якщо кількість працівників не відповідає оборотам компанії, то керівництву такого підприємства надсилається "мотиваційний" лист. Суть такого листа умовно наступна: аналіз діяльності компанії виявив ознаки можливого неформального оформлення співробітників на роботу, тож керівництву рекомендується підійти відповідально до оформлення працівників", - повідомила директор Державної служби зайнятості України

За їх словами, наступний контрольний захід відбудеться через певний визначений час. В разі, якщо ситуація з оформленням працівників не виправиться, компанію чекає перевірка.

"За свідченням європейських колег, такий підхід працює. Він не виключає контрольні заходи щодо бізнесу. Іншого шляху я не бачу. Але перед проведенням перевірок варто було би проводити згадані превентивні заходи. Умовно: спочатку - "лист доброзичливості". Якщо ж цей захід не спрацював, то далі - попереджувальний лист, а вже далі - перевірка", - додала вона.