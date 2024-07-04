На Ставці ухвалили дуже важливі рішення щодо дронів та РЕБ, - Зеленський

За словами президента, на Ставці було заслухано доповіді щодо дронів та РЕБ - їх виробництво, фінансування, постачання і застосування.

"Вся конкретика, від найбільш затребуваних на фронті, зокрема FPV. Звичайно, максимум уваги і нашим далекобійним дронам," - розповів Зеленський.

Президент заслухав командувача Сил безпілотних операцій Вадима Сухаревського, віце-премʼєр-міністра Михайла Федорова, міністра стратегічних галузей Олександра Камишіна, командувача Повітряних сил Миколи Олещука. За результатами їх доповідей було прийнято важливі рішення.

Сили безпілотних операцій в Україні

Нагадаємо, у червні цього року Міноборони оголосило, що в Україні буде створено новий рід військ - Сили безпілотних систем. Зазначається, що створення таких військ у майбутньому дозволить наносити ураження російським загарбникам на всю можливу глибину - аж до Уралу.

Очолив Сили безпілотних систем ЗСУ полковник Вадим Сухаревський. Що відомо про нього - читайте більше в матеріалі РБК-Україна.

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