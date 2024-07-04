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На Ставке приняли очень важные решения по дронам и РЭБ, - Зеленский

Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего в четверг, 4 июля. Она была посвящена производству РЭБ и дронов в Украине.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он рассказал во время вечернего обращения.

По словам президента, на Ставке были заслушаны доклады по дронам и РЭБ - их производство, финансирование, поставка и применение.

"Вся конкретика, от самых востребованных на фронте, в частности FPV. Конечно, максимум внимания и нашим дальнобойным дронам," – рассказал Зеленский.

Президент заслушал командующего Сил беспилотных операций Вадима Сухаревского, вице-премьер-министра Михаила Федорова, министра стратегических отраслей Александра Камышина, командующего Воздушными силами Николая Олещука. По результатам их докладов были приняты важные решения.

Силы беспилотных операций в Украине

Напомним, в июне этого года Минобороны объявило, что в Украине будет создан новый род войск – Силы беспилотных систем. Отмечается, что создание таких войск в будущем позволит наносить поражение российским захватчикам на всю возможную глубину - вплоть до Урала.

Возглавил Силы беспилотных систем ВСУ полковник Вадим Сухаревский. Что известно о нем - читайте больше в материале РБК-Украина.

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Война в УкраинеВладимир Зеленский