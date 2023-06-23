Стався масштабний збій в роботі YouTube

Тисячі користувачів по всьому світу скаржаться на збій в роботі відеохостингу YouTube. Причина наразі не відома.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Downdetector .

За даними ресурсу з моніторингу проблем і збоїв додатки YouTube і Youtube TV були недоступні для тисяч користувачів. Понад 13 000 людей повідомили про проблеми з додатком.

На цій діаграмі показано звіти про проблеми, надіслані за останні 24 години, у порівнянні зі звичними показниками в такий час доби. Про деякі проблеми, зазвичай, повідомляють протягом дня.

Downdetector повідомляє про інцидент лише тоді, коли кількість повідомлень про проблеми значно перевищує типовий обсяг для цього часу доби.

Збій в роботі Instagram

Наприкінці травня, стався масштабний збій в Instagram Meta Platforms. Сотні тисяч користувачів у всьому світі не могли користуватись додатком. Спостерігалися проблеми й в Україні, неможливим став перегляд сторіс та профілю будь-кого з користувачів. Не працювала й ПК версія програми.